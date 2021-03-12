В Волгограде губернатор с мэром посмотрели на главное чучело Масленицы

12-метровое чучело сожгут на Масленицу в Волгограде. Фото: АВО

Утром в пятницу масленичной недели губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и мэр Волгограда Виталий Лихачев прогулялись по пойме Царицы у интерактивного парка «Россия - моя история», где в прощеное воскресенье устроят главный городской праздник проводов зимы. Руководители города и региона посмотрели на 12-метровое чучело, которое строят на Масленицу и обсудили дальнейшее развитие поймы за астраханским мостом.

В планах местных властей создание вокруг поймы реки Царицы культурного кластера, в который войдут краеведческий музей, цирк, интерактивный парк «Россия — моя история», а также набережная, сквер Пахмутовой, детская железная дорога и бывший кинотеатр «Победа», куда после реконструкции разместят кукольный театр и Дом Детства. Главная цель сейчас – сделать так, чтобы пойма не разъединяла, а объединила два района.

Читайте полную программу народных гуляний и мероприятий на Масленицу 2021 в Волгограде.