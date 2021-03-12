Нагнулся за телефоном и устроил массовое ДТП: в Волгограде на видео попало столкновение трех иномарок

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Сразу три автомобиля столкнулись друг с другом в Волгограде накануне вечером, 11 марта. В 21.30 авария произошла на перекрестке улиц Елецкой и Череповецкой. 49-летний водитель за рулем «Mercedes» влетел в стоящий на светофоре «BMW», а затем на полосе встречного движения в «Nissan». В аварии обошлось без пострадавших, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Хотя удары были сильные. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС, которые стали выяснять, почему водитель «Mercedes» не притормозил на светофоре. У мужчины нет водительских прав и страховки. Вдобавок он отвлекся на мобильный телефон, который во время движения выскользнул у него из рук.

Смартфон упал, мужчина стал его доставать и в этот момент влетел в другой автомобиль. На виновника аварии полицейские составили административные материалы. «Mercedes» увезли на спецстоянку. Неслучайно пользоваться телефоном во время движения автомобилистам запрещено. Это может привести к серьезным ДТП.