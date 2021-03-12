Женщина сгорела при пожаре на юге Волгограда

Два пожара с пострадавшими произошли за сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна женщина погибла, еще одна пострадала в пожаре, который случился в старой двухэтажке на улице Саушинской, 29 в Красноармейском районе Волгограда вечером 11 марта.

Квартира на первом этаже аварийного дома вспыхнула в начале пятого вечера. Дым заметили соседи, они же позвонили в экстренные службы. В МЧС сообщение поступило в 16.23. К моменту, когда пожарные прибыли на место ЧП, пламя охватило домашние вещи на площади около 15 квадратных метров. Спустя 13 минут пожарным удалось справиться с огнем. На пепелище обнаружили тело 57-летней хозяйки квартиры. Ее пожилую мать удалось спасти, но она получила ожоги и надышалась гари. Сейчас 74-летняя женщина в больнице.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Еще один пожар с пострадавшими случился ранним утром 12 марта в Краснооктябрьском районе. Около четырех часов утра заполыхали вещи в одной из квартир в шестиэтажке на проспекте Ленина. В больницу с места ЧП увезли 82-летнюю женщину.