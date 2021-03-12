Была у другого мужчины: в Волгоградской области нашли сбежавшую от мужа и ребенка девушку

В Волгоградской области завершились поиски пропавшей 18-летней девушки. Карина Манякина из села Дубовое Еланского района сбежала из дома вечером 10 марта. Поводом стала ссора с мужем. Она отправилась из дома в неизвестном направлении. Не найдя свою супругу, мужчина обратился с заявлением в полицию. Известно, что в последний раз она выходила на связь в ночь с 10 на 11 марта. Она отправила своей матери голосовое сообщение. Девушка сказала, что находится у подруги, а к мужу возвращаться не хочет. А пара растит маленького ребенка. Ни у одной из подруг потеряшки не было. Оказалось, она пряталась дома у другого мужчины, своего знакомого. Там накануне вечером ее и нашли полицейские.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, преступлений в отношении девушки не совершалось.