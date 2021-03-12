Некоторые болельщики чрезмерно поддерживали "Ротор" в матче с "Химками" Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первый домашний матч «Ротора» в 2021 году обошелся клубу в копеечку. Сине-голубые на «Волгоград Арене» сыграли вничью со счетом 0:0 с «Химками». По его итогам волгоградский клуб получил суровое наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. «Ротор» оштрафовали на 220 тысяч рублей из-за болельщиков.

170 тысяч рублей волгоградский клуб заплатит за чрезмерно бурную поддержку. Двое болельщиков выбежали на поле во время игры. В начале второго тайма двое фанатов перепрыгнули через ограждения и оказались на газоне. Матч пришлось приостановить на несколько минут, пока служба безопасности выпроваживала буйных любителей футбола. На допросе один из них недоумевал, почему нельзя было пройтись по полю. Мужчин задержали на 10 суток. Также во время матча один зритель бросил на игровую зону шарф, а другой мужчина попал на территорию стадиона запрещенным способом. В состоянии алкогольного опьянения он перелез через забор у плавательного бассейна.

Еще «Ротор» оштрафован на 50 тысяч за нарушение болельщиками антиковидных правил – они были без масок и перчаток. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе РФС, неправомерные действия зрителей выражались в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата.