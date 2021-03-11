Поссорилась с мужем и исчезла: в Волгоградской области ищут 18-летнюю девушку

В Волгоградской области 18-летняя девушка решила сбежать из дома и пропала. Карина Манякина из села Дубовое Еланского района накануне вечером, 10 марта, поссорилась со своим мужем. Конфликт был таким, что супруги не смогли помириться. И около 20 часов в среду Карина вышла из дома и в неизвестном направлении. Сейчас ее ищут. Прошлой ночью в 0.50 она отправила голосовое сообщение своей матери, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД Росси по Волгоградской области. Девушка сообщила, что находится у подруги. Но у какой именно, не стала уточнять. И перестала заходить в социальные сети. К мужу она возвращаться не хочет.

Поиск Карины Манякиной продолжается. В социальных сетях сообщается, что у нее есть маленький ребенок, который сейчас находится с отцом.