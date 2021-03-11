Суд вернул в колонию виновного во взрыве на барже в Волжском

В результате взрыва погибли три человека. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Волгоградский областной суд вернул виновного в взрыве на барже в Волжском в тюрьму. Ранее Станислава Королева, который работал на судостроительно-судоремонтном заводе, выпустили на свободу по условно-досрочному освобождению. Однако прокуратура обжаловала это решение.

Напомним, ЧП произошло в Волжском 23 июля 2018 года. На несамоходной барже «3109-НП Техно», которая принадлежала компании ООО «Бриз», проходил ремонт. Королев был старшим производителем работ АО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод». На нем была ответственность за организацию и проведение ремонтных работ на барже. Он допустил нарушения требований охраны труда и пожарной безопасности. В результате на судне прогремел взрыв. Погибли 3 работника АО «ВССРЗ», которым было 22, 46 и 56 лет.

Королева признали виновным и наказали лишением свободы сроком на 2 года в колонии-поселении. Однако Ленинский районный суд 18 декабря 2020 года удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении 35-летнего мужчины. Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, отменил это постановление. Он продолжит отбывать наказание в колонии. Постановление вступило в законную силу, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Напомним, во взрыве на барже в Волжском виновным также признали директора ООО «Бриз» Юрия Киселева. Его также наказали 2-летним тюремным сроком в колонии-поселении.