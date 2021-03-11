Снова 26 градусов мороза: какая погода будет в Волгограде 12 марта

Зимний холод не уступает место весне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода явно что-то напутала. Завершается неделя, в конце которой сжиганием Масленицы будут провожать зиму. А за окном по-прежнему сильнейшие морозы. И 12 марта в Волгоградской области весенним теплом не повеет. Снова дойдет до -26 градусов. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. В Волгограде и области северный ветер будет дуть с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха в ночные часы по области будет -15-20. По северу региона снова похолодает до -21-26 градусов. Зато в южных районах столбики термометров будут показывать -9-14. Завтра днем температура будет от 6 до 11 градусов со знаком «минус», местами -3.

В Волгограде ближайшей ночью ожидается мороз в 15-17 градусов. Завтра будет -5-7.