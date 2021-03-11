Под Волгоградом четыре подростка заманили, избили и обокрали школьника

Подростки спланировали ограбление мальчишки, и заманили его в безлюдное место. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Говорят, нынешняя молодежь стала жестокой. Отчасти в этом есть доля правды. Вот, на днях под Волгоградом четыре подростка избили и обворовали 14-летнего мальчишку. Причем они спланировали это ограбление. И все ради электронных «игрушек».

Произошло это в микрорайоне №1 поселка Светлый Яр Волгоградской области. Вечером 8 марта в полицию пришла мама 14-летнего мальчишки и рассказала, что ее сына избили и ограбили прямо в подъезде многоквартирного дома. Били четыре человека по рукам, туловищу и голове. Забрали беспроводные наушники и вейп, общей стоимостью 4 тысячи рублей.

Следователи Счветлоярского района завели уголовное дело по факту разбойного нападения и стали искать виновников. Нашли довольно быстро. Печально, но все они подростки – старшему 17 лет, остальным по 14.

- Все эти ребята были знакомы с потерпевшим и знали, что у него есть ценные вещи. Они вместе и спланировали ограбление. Один из подростков через сообщение в соцсети предложил мальчишке встретиться. Для встречи выбрали безлюдное место. Когда потерпевший пришел, его «друг» обманом заманил в подъезд дома, а там его уже поджидали остальные соучастники. Избив мальчишку, они еще и ударили его электрошокером. Школьник потерял сознание. Малолетние разбойники забрали ценности и сбежали, - рассказывают подробности этого ограбления в СУ СК по Волгоградской области.

К счастью, побитый мальчишка смог сам добраться домой, где рассказал все родителям.

- Украденные вещи уже вернули подростку. А расследование уголовного дела продолжается. Установлено, что ни один из малолетних разбойников ранее на профилактических учетах не состояли и к уголовной ответственности не привлекались. Следователи сейчас выясняют причины, по которым ребята решились на преступление, -уточняют в следственном управлении.