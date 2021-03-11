Не все водители соглашаются провериться на алкотестере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ни штрафы, ни лишение права управлять машиной не отпугивает волгоградских водителей от искушения сесть за руль пьяными. Они надеются, что им удастся избежать полицейских на дороге. Только ежедневно инспекторы ДПС останавливают большое число нетрезвых автомобилистов. 10 марта Госавтоинспекторы задержали 14 водителей, которые управляли машинами в состоянии опьянения или отказались пройти медосвидетельствование. Так 37-летний мужчина был за рулем «Лады Приора» с признаками алкогольного опьянения. Но подышать в трубочку отказался, признавшись, что выпивал. Поэтому в освидетельствовании нет смысла.

- Было дело, бутылку пива выпил, - раскаялся перед полицейскими водитель.

А в Красноармейском районе 31-летний волгоградец за рулем «ВАЗ-2109» имел признаки наркотического опьянения. Но ехать в диспансер он не захотел. Сказал, что спешит. Еще один задержанный – 29-летний водитель на «Renault Logan» - и вовсе был без водительских прав. Зато поехал после застолья.

На всех нарушителей полицейские составили административные протоколы. За управление автомобилем в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения освидетельствования, водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В региональном Главке также просят свидетелей, которые заметили подозрительных автомобилистов, сообщать в дежурную часть УГИБДД по телефонам 8 (8442) 30-48-41, 33-24-27.