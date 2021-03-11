В Волгограде с 12 марта ученики Казачего кадетского корпуса перейдут на дистанционку из-за ОРВИ

После массового заражения учащихся Казачьего кадетского корпуса имени Недорубова, о котором стало известно 9 марта, было решено перевести всех учеников на дистанционку с пятницы, 12 марта. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в облкомобразования. Напомним, несколько дней назад официально ОРВИ подтвердили у 16 ребят из 300. Тогда два класса закрыли на карантин, а прокуратура, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, облздрав организовали большую проверку.

Изначально сами родители подозревали, что у детей пищевое отравление. Уж больно были похожи симптомы: температура, рвота. Но после обследования медики заключили – это простуда.

- Решение о введении дополнительных мер направлено на снижение заболеваемостью ОРВИ. Учитывая специфику учреждения - многие из ребят живут вместе в интернате, это позволит минимизировать контакты заболевших детей со здоровыми и предотвратить дальнейшее распространение инфекции, - прокомментировали в комитете.