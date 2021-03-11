В МФЦ Волгограда загранпаспорт можно оформить в криптокабине

Криптокабина внешне напоминает фотокабину, только функций у нее гораздо больше. Фото администрации ВО.

Теперь волгоградцам, чтобы оформить загранпаспорт, не обязательно идти к сотрудникам полиции, все услуги можно получить в криптокабине. Современное оборудование появилось в центральном филиале «Мои документы» Волгограда по улице Комсомольская, дом 10.

- Криптокабина внешне напоминает фотокабину. Внутри установлено специальное программное обеспечение, с помощью которого можно и отпечатки пальцев снять, и отсканировать в двух диапазонах необходимые документы, и провести двухфакторную биометрическую верификацию. Цифровой сервис даже умеет регистрировать лица. В общем, может собрать все биометрические данные необходимые для оформления загранпаспорта, - поясняют в администрации Волгоградской области.

Но попасть в криптокабину можно только по предварительной записи в МФЦ. Кстати, пошлину за загранпаспорт можно оплатить там же.

Пока такая криптокабина одна в Волгограде. Но до конца 2021 года такие планируют установить еще четыре: еще одну в Волгограде, а также в Волжском, Михайловке и Камышине.

Как сообщают в администрации региона, в последние годы волгоградцы активно получают загранпаспорта. Ежегодно выдают до 7 тысяч штук. Только с начала 2021 года за оформлением загранпаспорта обратилось более 450-ти волгоградцев. Часть из них, говорят, уже воспользовались услугами криптокабины.