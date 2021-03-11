В Волгограде отец с сыном отправились в тюрьму за жестокую расправу в новогоднюю ночь

Суд лишил преступников свободы на 13 лет и 3,5 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде суд отправил в тюрьму отца и сына, которые на Новый год устроили кровавую расправу над случайными прохожими. В ночь, когда наступал 2020 год, 45-летний нетрезвый мужчина в поселке Гумрак у праздничной елки спровоцировал конфликт. Кто-то ударил его кулаком в лицо. Волгоградец решил жестоко отомстить обидчику. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, он пошел домой и вооружился ножом. Еще и 27-летнего сына взял с собой. Но до места мести они не дошли. Злость они выплеснули на парне, которого встретили в одном из дворов. Нападение увидел отец потерпевшего, который кинулся на помощь. И именно 44-летний мужчина получил множественные колото-резанные ранения, он скончался от большой потери крови. А его сына, которого экстренно госпитализировали, медикам спасти удалось. Преступники же быстро умчались на такси.

Нападавшие спрятались у родственников в Центральном районе Волгограда. Однако в течение нескольких часов их нашли следователи и полицейские и задержали. Старшего из преступников суд наказал лишением свободы сроком на 13 лет. Его сын проведет за решеткой 3,5 года.