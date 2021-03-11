Предприниматели уйдут с рынка: волгоградского губернатора просят снять ковидные ограничения для бизнеса

Маски давно стали постоянными спутниками волгоградцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже почти год Волгоградская область живет в режиме карантинных ограничений по коронавирусу. Для некоторых сфер бизнеса все еще действует полный или частичный локдаун – кафе и рестораны не могут работать после 23.00, запрещена работа развлекательных центров. Поэтому партия Роста направила губернатору Волгоградской области предложение о смягчении санитарных ограничений для бизнеса.

- Срок действия этих ограничений, наложенных еще весной 2020-го, приближается к 1 году, и их дальнейшее действие, уверяют предприниматели, приведет к их уходу с рынка, - отмечает зампред Партии Роста Виктор Звагельский.

В то же время во многих регионах страны, где ситуация с коронавирусом схожа с обстановкой в Волгоградской области, уже сняли ограничения для бизнеса, оставив эффективные меры профилактики распространения новой инфекции.

Так, в Москве, барам и ресторанам разрешили работать, используя систему QR-кодов. Детские развлекательные центры предлагают открыть на условиях создания базы данных посетителей и заполнения не более, чем на 25%. Как вариант - пример Ульяновска, где бизнес берет на себя полную ответственность, если по его вине будут нарушены санитарные правила. Кроме того, на входе в ТРЦ предлагают раздавать маски и перчатки, а на кассах не обслуживать тех, кто откажется их надеть.