Власти выкупят 28 земельных участков ради трассы в Волго-Ахтубинской пойме

Фото природного парка Волго-Ахтубинская пойма.

Власти Волгоградской области подготовили список земельных участков, которые им придется выкупить, чтобы приступить к строительству третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. В этом списке 28 участков и их частей. Именно столько частников затронет строительство новой трассы. У кого-то выкупят лишь сотку земли, у кого-то 35 тысяч квадратных метров. Компенсации обещают рассчитать, исходя из рыночной стоимости земли, плюс убытки, причиненные правообладателям. С каждым собственником заключат договор об изъятии участка. Покупателем выступает комитет транспорта и дорожного хозяйства.

- Выкуп земельных участков при строительстве инфраструктуры - распространенная практика. И ранее спорных вопросов практически не возникало. Отметим, что в числе участков, которые обозначены в опубликованном сегодня документе, и среди тех, что были выкуплены ранее, нет жилых домов, - подчеркивают в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Напомним, эта часть мостового перехода пройдет через Волго-Ахтубинскую пойму. Чиновники долго искали «золотую середину» между вековыми дубами и новой дорогой и остановились на варианте, где трасса удалена от жилых домов и зон отдыха. Но при этом ради дороги придется вырубить почти 15 тысяч деревьев.

- Напомним, что старая трасса, которую в том числе предлагали расширить, проходит сразу через несколько населенных пунктов Среднеахтубинского района, - акцентируют в комитете.

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