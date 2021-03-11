За сутки коронавирус убил 7 жителей Волгоградской области

На 11 марта 2021 года число умерших от COVID-19 достигло 844 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый день число заболевших новой коронавиврусной инфекцией среди жителей Волгоградской области падает, а вот количество умерших только растет. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 844 пациентов. О семи последних жертвах «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе региона 11 марта.

Несмотря на то, что четверо из них своевременно обратились за медицинской помощью, а врачи сделали все возможное для их спасения, ковид не оставил шансов. Одной из причин скоропостижной смерти стали сопутствующие хронические заболевания. В списке умерших - 59-летняя жительница Урюпинска, 60-летняя женщина из Палласовки, 64-летний житель Ленинского района, 68-летняя жительница Михайловки.

Еще трое погибших при первых признаках болезни не вызвали врача и потеряли драгоценные дни. 56-летняя женщина из Котовского района сообщила о недомогании лишь на третьи сутки, потом вовсе отказалась от госпитализации и лишь из-за резкого ухудшения самочувствия попала в медучреждение. 63-летний камышанин пытался побороть заболевание дома. Лечилась сама и 65-летняя волгоградка, в больницу попала в тяжелом состоянии.

Волгоградцев призывают незамедлительно звонить врачам при первых же признаках инфицирования.