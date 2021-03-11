Коммерсант из Волгограда вернет 12 миллионов рублей налогов в казну

Решение суда вступило в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский облсуд наказал директора ООО «Вавилон»: коммерсант вернет в казну государства 12 миллионов рублей – сумму похищенных налогов. Установлено, что бизнесмен с января 2013 по декабрь 2015 года с помощью фиктивного документооборота и подконтрольных фирм намеренно увеличивал расходы на стройматериалы.

- В результате фиктивного увеличения затрат организации были необоснованно применены налоговые вычеты по НДС, что повлекло причинение ущерба государству на сумму более 12 миллионов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура потребовала возместить ущерб, однако в суде Городищенского района не нашли для этого оснований. Тогда надзорный орган оспорил решение в облсуде. Служитель Фемиды поддержал обвинителя. Чтобы гарантировать возврат средств, арестовали 10 машин, являющихся собственностью ответчика. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда, которое уже вступило в силу.