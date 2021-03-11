«На вас порча»: гадалка рассказала, как развела волгоградку на деньги

Полиция Волгограда решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 10 марта, 21-летнюю продавщицу одного из магазинов «Европы Сити Молл» обманула гадалка. Девушка отдала незнакомке небольшую сумму денег и серьги. Сразу после этого она обратилась в полицию. Волгоградка в подробностях рассказала, как женщина подошла к ней в разгар рабочего дня, взяла за руку и напугала: на ней порча. Разумеется, «проклятие» можно было снять за определенную сумму.

- За проделанные ритуалы незнакомка попросила перевести ей через мобильный банк 1300 рублей, после чего обратила внимание на серьги девушки, добавив, что эти украшения на нее негативно влияют. В результате, завладев деньгами и сережками заявительницы, незнакомка скрылась, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Стражи порядка задержали мошенницу. Ей казалась 26-летняя ранее судимая за аналогичное преступление женщина.

«Я в этом виновата, раскаиваюсь очень сильно», - плачет гадалка, давая показания полицейским.

Уголовное дело пока не завели: подозреваемая вернула украшения, а вот деньги успела потратить. Решается вопрос о привлечении волгоградки к уголовной ответственности.