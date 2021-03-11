Ночью в Волгограде загорелась кофейня у торгушки

ЧП произошло около одиннадцати ночи в Ворошиловском районе Волгограда: на улице Рабоче-Крестьянской загорелось мини-кафе «Кстати, кофе». Заведение к этому моменту уже закрылось, посетителей внутри не было, как и персонала.

Очевидцы вызвали спасателей. В кафе полыхал неисправный холодильник, стоявший у входа. Огонь охватил площадь в два квадратных метра.

- Пожарные расчеты 20-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23:06 часов. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Добавим, что на официальной страничке кафе опубликовали информацию для клиентов: заведение не будет работать ближайшие три дня, которые понадобятся для устранения последствий пожара.

Спасатели напоминают волгоградцам о правилах пожарной безопасности, в случае происшествия необходимо набрать "101".