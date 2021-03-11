В физакадемии Волгограда раскрыли аферы со стипендиями студентов

Фото с сайта ВГАФК.

После прокурорской проверки, которая нагрянула в Волгоградскую академию физкультуры, похоже, заведут ряд уголовных дел. Выяснилось, что в вузе жульничали с бюджетными местами и стипендиями студентов.

- Установлено, что по итогам вступительной кампании 2020 года два абитуриента, которые успешно сдали экзамены, отказались поступать во ВГАФК, так как выбрали другие вузы. Они написали отказы, но, тем не менее, их зачислили в академию. Более того, им даже начисляли несколько месяцев стипендию и материальную помощь. Отчислили этих двух студентов только после их повторных заявлений, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

То есть мало того, что куда-то «ушли» бюджетные деньги, так еще и два бюджетных места остались вакантными по сей день.

Дальше – больше. Оказалось, что это не единственные махинации с деньгами студентов в вузе.

- Согласно платежным ведомостям с сентября по декабрь 2020 года 21 студенту Академии начислили и выдали в кассе материальную помощь. Но, как выяснилось, никто из этих студентов никаких денег не получал. Некоторые ребята вообще в этот период находились за пределами региона. А их подписи в ведомостях подделали, - сообщают в ведомстве.

На данный момент прокуратура вынесла представление в адрес руководителей Академии об устранении нарушений. Кроме того, материалы прокурорской проверки передали следователям для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц вуза по статье «Присвоение вверенных денежных средств с использованием своего служебного положения».