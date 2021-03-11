Лишенный прав водитель сбил женщину в Волгограде и сбежал

За минувшие сутки, 10 марта, в Волгоградской области сбили четырех пешеходов. Причем в двух ДТП водители сбежали с места аварии, бросив пострадавших.

В семь утра 43-летний водитель на «Ладе Веста» сбил в Волжском 29-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Случилось это напротив дома №120 по улице Карбышева. И вместо того, чтобы оказать помощь волжанке, водитель сбежал.

- Сбежавшего водителя нашли и задержали. На него составили админпротокол. А женщину с травмой госпитализировали, - сообщают в ГУ МВД по региону.

А в 11.35 похожее ДТП произошло в Советском районе Волгограда. Там под колесами «Ниссан Альмера» оказалась 25-летняя женщина. И водитель также сбежал с места ДТП.

- Нарушителя поймали. Им оказался 20-летний волгоградец, который ранее был лишен права управления транспортным средством. На водителя составили административные материалы. Пешехода с травмой доставили в медицинское учреждение, - уточняют в региональном Главке.