Волгоградцы побили рекорд: за год взяли почти 50 миллиардов рублей на ипотеку

Спрос на ипотеку только растет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на коронавирус и пандемию, 2020-й год оказался в нашем регионе самым продуктивным по ипотеке. В Волгоградской области было выдано 24 тысячи ипотечных кредитов на сумму 48,6 миллиардов рублей. Это на 28% больше, чем в 2019 году (в количественном выражении), а в денежном - на 40%. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областном комитете строительства.

Январь 2021 года тоже бьет «ипотечные» рекорды. Банки уже выдали 1265 ипотечных кредитов, что на 14% больше, чем в январе 2020 года.

В облстрое поясняют это внедрением госпрограммы «Льготной ипотеки», когда на приобретение жилья на первичном рынке дают кредит под 6,5%. В 2020 году в Волгоградской области было выдано более 3,4 тысяч таких ипотечных кредитов на сумму 6,7миллиардов рублей. Это 14% от всего объема ИЖК.

Кроме того, в регионе растет спрос на «Сельскую ипотеку», которую ввели с 1 января 2020-го. За прошлый год почти 700 волгоградских семей воспользовались этой ипотекой под 2,7% годовых в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Общая сумма кредитов составила 1,1 миллиард рублей. Лидерами по числу семей, оформивших сельскую ипотеку, стали Палласовский, Городищенский, Жирновский, Калачевский, Котельниковский, Суровикинский и Иловлинский районы.