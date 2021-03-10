Будут парад и салют: военные готовятся к празднованию Дня Победы в Волгограде

Военные обещают красочный салют в День Победы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На дворе только 10 марта и до Дня Победы еще два месяца, но военные уже начинают готовиться к празднованию. И, как сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа, Артиллерийские подразделения ЮВО проведут праздничные салюты в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 10 городах. В Волгограде в том числе.

- 9 мая салюты пройдут в городах-героях - Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске, - уточняют в военном ведомстве.

Уже известно, что военнослужащие ЮВО в этот день произведут артиллерийские салюты 30 холостыми залпами орудий, а также устроят фейерверк из салютных установок.

- Для организации салютов будет задействовано около 60 орудий и салютных установок: 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм ЗИС-3, а также 105-мм фейерверочные установки «Радуга», - добавляют в пресс-службе ЮВО.

Определились и с началом салюта – он прогремит 9 мая в 22.00.

Одновременно в ЮВО готовятся к парадам. Известно, что в торжественных шествиях примут участие около 15 военнослужащих, задействуют более 400 единиц современных образцов вооружения и военной техники, в том числе 45 единиц самолётов и вертолётов из состава 4-й армии ВВС и ПВО, а также историческая техника времен Великой Отечественной войны: танки Т-34 и БМ-13 «Катюша».

- Каждый военнослужащий пройдёт несколько тестирований на наличие новой коронавирусной инфекции, - отмечают в ЮВО.