В Волгоградской области центр соцзащиты отказывал отцу 4-летней девочки в пособии

Выплаты на ребенка удалось добиться после проверки прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области центр соцзащиты населения по городу Михайловка отказывал местному жителю в ежемесячных выплатах на ребенка. 35-летний мужчина воспитывает 4-летнюю дочь. С 1 января 2020 года Указом Президента в стране действует ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет. Житель Михайловки в течение прошлого года дважды обращался в центр соцзащиты с заявлением о назначении выплаты на его дочь. Но в ответ он получал отказы. Якобы среднедушевой доход его семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения. На тот момент это было около десяти тысяч рублей. Пришлось обращаться в прокуратуру. И оказалось, что центр соцзащиты неправильно сделал проверку документов мужчины.

- Фактически при расчете среднедушевого дохода семьи заявителя были учтены доходы от трудовой деятельности постороннего лица, который даже не являлся однофамильцем мужчины, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Руководству центра соцзащиты прокуратура внесла представление на устранение нарушений. Отцу 4-летней девочки назначили ежемесячную денежную выплату на ребенка в размере более пяти тысяч рублей. Также ему компенсировали пособие на сумму около 60 тысяч рублей за период с момента первичного обращения.