В Волгоградской области с 1 апреля закрывают сельские отделы ФНС

Налоговые инспекции останутся только в крупных городах Волгоградской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так как многие услуги налоговой службы давно можно получить в электронном формате, в Волгоградской области с 1 апреля 2021 года упраздняют территориально-обособленные рабочие места в Межрайонных ИФНС России №3, №4, №5, №6, №7 и №8. В сельских районах больше не будет представительств налоговой службы. Они останутся только в крупных городах - Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, а также в Средней Ахтубе, Городище и Светлом Яре. Волгоградцы, которые так и не освоили цифровые технологии, смогут решить налоговые вопросы в ближайшем МФЦ.

- В МФЦ можно получить весь перечень услуг, оказываемых непосредственно в налоговых инспекциях, - сообщили «КП-Волгоград» в УФНС по региону.

Год в условиях пандемии показал, что все госуслуги ФНС можно получить на «удаленке». На сегодня в Волгоградской области более 1,13 миллиона человек используют «Личный кабинет налогоплательщика». На сайте nalog.gov.ru представлено более 60 онлайн-сервисов для различных жизненных ситуаций и потребностей. К каждому из них имеется пошаговая инструкция.