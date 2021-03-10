Под Волгоградом директор украл у фермера более 200 тонн топлива

Под Волгоградом генерального директора фирмы, которая занимается выращивание зерновых культур, поймали на воровстве. Причем воровал он у собственной же компании, где выполнял функции управляющего и был соучредителем. И воровал по-крупному. По оценкам правоохранителей, он «увел» более 200 тонн солярки, которая предназначалась для заправки техники во время уборочной кампании. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

- Как установило следствие, в сентябре 2017 года, этот руководитель распорядился по своему усмотрению партией топлива, которую купили для нужд фирмы. Партия составляла 60 тонн солярки стоимостью свыше 2,3 миллионов рублей. Через пару дней он «провернул» второй раз такую же схему: лишил фирму еще 158 тонн топлива, стоимость которой составляла свыше 6 миллионов рублей, - рассказывают в региональном ведомстве.

На гендиректора завели уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Свою вину он не признал, но прокуратура, проверив материалы дела, собранные следователями, утвердила ему обвинительное заключение. Теперь ему грозит до 4 лет колонии.