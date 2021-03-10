Английский кинопродюсер сделал прививку от коронавируса в Волгограде

Фото с личной странички в ФБ Грэма Кентслей.

Известный в Волгограде британский кинопродюсер, предприниматель и меценат Грэм Кентслей выбрал в наш город, чтобы сделать вакцину «Спутник-V». И очень доволен результатом.

«Сегодня сделал вторую прививку «Спутник-V». Первая была 17 февраля. Спасибо Россия! Отдельное спасибо волгоградскому облздраву!», - поблагодарил англичанин всех причастных за иммунитет от коронавируса на своей страничке в Фейсбуке.

Грэма Кентсли в Волгограде знают давно. Он является членом попечительского совета фонда «Царицынская муза», а ВолГУ еще в 1993 году присвоил ему почетную докторскую степень за заслуги в развитии Волгограда. Он частый гость в нашем городе-герое, и здесь у него много друзей. На Чемпионат мира по футболу он также приехал в Волгоград. Точнее приплыл на собственной яхте. А в последнее время практически перебрался к нам жить. Потому именно в Волгограде и привился от коронавируса.

ДОСЬЕ «КП»

Грэм Кентслей - предприниматель, кино продюсер и филантроп. Основатель бизнес группы Red Square International, включающей в себя ряд компаний в сфере туризма, развлечений и деловой авиации, деятельность которых осуществляется в основном на территории России и в странах бывшего Советского Союза.