Волгоградский бизнесмен потратил 5 миллионов рублей из фонда «Наше будущее»

36-летнего бизнесмена из Волгограда обвиняют в мошенничестве: он потратил 5 миллионов рублей, взятых на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства, на шикарную жизнь. Как установили следователи, в 2012 году мужчина выиграл конкурс, его финансировал фонд «Наше будущее». Волгоградец обязался реализовать проект по переработке мусора. Собственно, деньги требовались для покупки оборудования и грузовика. Как только мужчине дали беспроцентный займ, он решил потратить миллионы на себя.

- Согласно условиям договора, заемные денежные средства должны быть возвращены еще в 2017 году, однако сразу получения денежных средств обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению и впоследствии не возвратил, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Несмотря на собранные доказательства, вину свою мужчина не признал. Прокуратура направила обвинительное заключение в Центральный суд Волгограда. Ему грозит 10 лет тюрьмы.