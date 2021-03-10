Поймали трех лжеполицейских, похищавших деньги у волгоградцев

Телефонные мошенники проживали в Новороссийске. Там их и задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В ходе совместной операции волгоградские и краснодарские полицейские задержали трех телефонных мошенников, которые под видом «банкиров» или лжеполицейских «разводили» людей на деньги. Все трое – жители города Новороссийска: двое мужчин – 33 и 43 лет, и 33-летняя женщина. В списке их жертв как минимум 18 человек, из них пятеро – жителей Волгоградской области. В том числе и мужчина из Иловлинского района, у которого они выманили 50 тысяч рублей.

- Волгоградцу позвонила обвиняемая и представилась его дочерью. Соврала, мол, ее задержали полицейские за оборот наркотиков и что ей грозит колония, но есть возможность откупиться. Она передала телефон сообщнику, который представился сотрудником полиции и сообщил, что за 150 тысяч рублей готов отпустить «дочь». У волгоградца таких денег не было, и он перевел на счёт, продиктованный злоумышленниками, все, что было на карте – 50 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. – После деньги обналичил третий соучастник ОПГ.

При задержании у мошенников изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и деньги. Их уже доставили в Волгоград для проведения следственных действий.

- Задержанные уже во всем сознались. На них завели уголовное дело по статье «мошенничество». На их счету 18 обманутых граждан, и порядка 20 эпизодов попыток похитить деньги. Мужчин заключили под стражу, женщина находится под домашним арестом. Ведется расследование, - сообщают в региональном Главке.