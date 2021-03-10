Аномальный холод в -26 градусов: какая погода будет в Волгограде 11 марта

Волгоградцам пока приходится выходить на улицу в теплых зимних вещах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позади уже треть первого весеннего месяца, а погода не спешит радовать теплом. Более того, в Волгоградской области усиливаются морозы. 11 марта похолодает до аномальных -26 градусов. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, сегодня ночью и завтра днем ожидается малооблачная погода. Осадки в Волгограде и области не ожидаются. Ночью и утром местами изморозь. Ветер подует с северо-востока. Его порывы несколько убавятся, но все равно будет достаточно сильная скорость до 8-13 м/с. Завтра днем будет стараться согревать солнце. Но ночью ударит по-настоящему лютый холод.

В Волгоградской области в ночь на 11 марта температура воздуха будет от 15 до 20 градусов мороза. В северных районах столбики термометров упадут до -21-26. Весной совсем не пахнет. Завтра днем 9-14 градусов со знаком «минус», местами до -4.

В Волгограде ближайшей ночью тоже будет сильный мороз – до 15-17 градусов. Завтра днем температура воздуха составит -8-10.