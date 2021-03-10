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Общество

На Волжской ГЭС увеличили сбросы воды

Но до конца марта 2021 года «большой воды» не будет
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Воды еще мало, так что сбросы увеличили не намного.

Воды еще мало, так что сбросы увеличили не намного.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прошедшая зима Волгоградской области выдалась хоть и холодной, но опять малоснежной. Озера и реки обмелели, даже в Волге уровень воды упал настолько, что власти вынуждены были отложить запуск речных трамвайчиков. Точнее их пустили из речпорта на Культбазу, но сегодня, 10 марта 2021 года, отменили из-за маловодья. Но есть шанс, что теплоходы вернутся на маршрут. Сегодня федеральное агентство Росводресурсы постановило увеличить сбросы на Волжской ГЭС. Правда, «большой воды» не ждите: сбросы увеличили совсем на чуть-чуть. Так, по сообщению пресс-службы волгоградского гидроузла, с 11 по 31 марта 2021 года Волжская ГЭС будет работать в режиме со среднедекадными расходами воды 4800 – 5100 кубометров в секунду. Отметим, что до этого момента (с 11 февраля по 10 марта) сбросы воды составляли 4800-5000 кубометров в секунду.

- Решение принято с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне, а также предложений членов Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС» и власти субъектов РФ, - уточняют в пресс-службе Волжской ГЭС.

И добавляют, что режимы могут корректироваться в зависимости от того, как будут складываться погодные условия и водная обстановка.