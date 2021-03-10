Волгоградец со второй попытки выиграл суд о скандальном ДТП на Второй Продольной

Волгоградец Андрей Ваньков добился справедливости: 10 марта областной суд признал его невиновным в деле о скандальном ДТП, когда суд первой инстанции посчитал Вторую Продольную – не главной дорогой. Напомним, авария произошла 7 октября 2020 года. Ваньков ехал за рулем «Хендая» по улице Лермонтова в сторону Кубинской. В него врезалась «Лада», выезжавшая с улицы 4-х Связистов.

Сначала автомобилисту назначили штраф, признав его ответственным в происшествии. Дороги почему-то оказались равнозначными. Однако облсуд принял во внимание выкопировку публичной карты, исходя из которой очевидно: Связистов является выездом из жилой зоны, она не предназначена для сквозного проезда.

- Из ответа Департамента городского хозяйства следует, что дорога, расположенная по улице Лермонтова, относится к магистральной улице общегородского значения. Улица 4-х Связистов относится к улице и дороге местного значения, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облсуде. Постановление инспектора ДПС отменили, производство по делу прекратили.