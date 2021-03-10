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Первый замминистра просвещения оценил организацию школьного питания в Волгоградской области

Дмитрий Глушко отметил необходимость обновлять пищеблоки не только за счет государства
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Во время рабочей встречи уделили внимание обновлению школьных столовых

Во время рабочей встречи уделили внимание обновлению школьных столовых

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоград с рабочим визитом 10 марта посетил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Он провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Они обсудили развитие системы образования в регионе. В частности, они остановились на организации школьного питания. Особенно стоит вопрос обновления пищеблоков и создания современных столовых в общеобразовательных учреждениях. Как рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации, регион стал первым в стране, где при помощи механизма муниципально-частного партнерства удастся модернизировать пищеблоки школ в пяти районах Волгограда. Дмитрий Глушко дал оценку такому подходу.

- Если мы будем заниматься обновлением пищеблоков только за счет государства и муниципалитета, то еще десятки лет будем решать эти задачи. Модель, которую коллеги прорабатывают для вложения частных средств в развитие инфраструктуры и превращения столовых в школьные кафе и рестораны, она очень привлекательна, - рассказал первый замминистра просвещения РФ.

Также в ходе рабочей встречи были подведены итоги состоявшегося в регионе финала всероссийского конкурса «Учитель года». Он завершился 2 февраля.

- Конкурс прошел успешно и интересно. Спасибо вам за то, что поработали в условиях еще не закончившейся пандемии, - отметил Дмитрий Глушко.

Замминистра обсудил с губернатором подготовку в ссузах востребованных кадров. При поддержке Минпросвещения в регионе реализуются проекты модернизации профобучения. В рамках регпроекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» создаются мастерские. В области открылись 59 площадок, до конца года по современным стандартам оборудуют еще 20 высокотехнологичных кабинетов.