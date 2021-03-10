Скандальный фуд-корт в Волгограде ждет строительная экспертиза

Фуд-корт нелепо смотрится среди сталинских построек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Центральном районном суде Волгограда после праздников прошло заседание по делу о сносе скандального фуд-корта в Банковском переулке. Производство по делу приостановили на неопределенный срок, вернее, до тех пор, пока не станут известны итоги назначенной судом экспертизы.

- Представитель ответчика ходатайствовал о проведении строительной экспертизы фуд-корта. Рассмотрение дела приостановили до получения ее результатов, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

Сколько времени займет строительная экспертиза фуд-корта у Центрального банка, зависит от выбранного для ее проведения экспертного учреждения.

Напомним, фуд-корт в Банковском переулке на месте прежних ларьков в центре города начали строить осенью 2019 года. Волгоградцы сразу прозвали сооружение уродливым сараем. После к возмущениям горожан присоединилась прокуратура. Оказалось, что капитальное строение стоит в технической зоне подземки скоростного трамвая. Прокурор вышел в суд с требованием признать фуд-корт незаконной постройкой и снести. Помимо ООО «Проспект», половина которого принадлежит супруге председателя гордумы, ответчиком по делу проходит и разрешившая стройку администрация города.