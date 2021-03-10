Две женщины и четверо мужчин старше 56 лет скончались от коронавируса в Волгоградской области

За последние сутки в Волгоградской области подтвердились 6 летальных исходов от ковида Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус остается смертельным заболеванием. К сожалению, не всем пациентам удается победить вирус. 10 марта в Волгоградской области подтвердились еще 6 смертей от коронавируса и двусторонней пневмонии. Скончались две женщины и четверо мужчин, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Им было от 56 до 67 лет. Пациенты страдали хроническими заболеваниями сердца, эндокринной системы, органов дыхания. Некоторые из них оказались в инфекционных госпиталях после амбулаторного лечения.

57-летний волгоградец при первых симптомах коронавируса занялся самолечением, но через несколько дней пошел в поликлинику. Ему сделали экспресс-тест, который дал положительный результат. Мужчину направили в больницу. Но вылечить его не смогли. Не сразу обратилась к медикам и 56-летняя жительница Урюпинского района – только спустя 5 дней. После приема у врача ее направили в ковидный госпиталь.

56-летний житель Волжского и 67-летний пенсионер из Камышина при недомогании сразу обратились к терапевтам. Им назначили амбулаторное лечение, от которого становилось только хуже. Не помогла и госпитализация. Также сразу забила тревогу и пошла в поликлинику 64-летняя жительница Михайловки. Но медики решили, что ей поможет лечение на дому. Однако состояние женщины ухудшалось. Не спасли ее и в стационаре.

На третий день болезни сделали экспресс-тест 67-летнему пенсионеру из Палласовского района. Результат оказался положительным, мужчину направили в больницу. Но коронавирус все равно был сильнее.

В марте в Волгоградской области от ковида скончались уже 63 человека. А за всю пандемию погибли 837 волгоградцев.