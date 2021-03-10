Мало воды: речные трамвайчики перестали возить волгоградцев до Культбазы

Из-за низкого уровня воды теплоходы от Волгограда до Культбазы временно прекратили возить пассажиров. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты «Пассажирского порта Волгограда» регулярно измеряют уровень.

- На протяжении последних нескольких суток вода поднимается не выше 15 сантиметров от нулевого значения, тогда как для прохождения теплоходов через протоку к остановочным пунктам «Щучий Проран» и «Культбаза» уровень воды должен превысить отметку в 20 сантиметров, - прокомментировали в администрации.

Как только воды станет больше, в расписание снова вернется пассажирский маршрут до Культбазы. По данным Росводресурсов за 9 марта, сброс через гидроузел составил 4700 м3/с. Наблюдается ледостав.

Добавим, что речные трамвайчики продолжают курсировать по маршруту «Руднева – Сарпинский»: регулярно в оба направления теплоход совершает по пять рейсов.