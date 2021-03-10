На Масленицу в Волгограде устроят «петушиные бои» и конкурс частушек

Провожать заму будут во всех уголках города. Фото: Алексей ФОКИН

На масляничной неделе волгоградцы пекут блины, а в выходные будут провожать зиму. С 12 по 14 марта 2021 года народные гулянья и масленичные фестивали пройдут во всех районах города. Молодежные учреждения подготовили сюрпризы для волгоградцев, горячие блины, выступления и конкурсы.

На Красном на проспекте Металлургов 12 марта в 16.00 скоморохи из клуба «Ровесник» будут раздавать прохожим символы солнца и весны. В поселке Водстрой на Тракторном будут провожать зиму с песнями и танцами от центра «Ударник», также в программе «веселые старты» и мастер-классы.

В Красноармейском 13 марта в 11.00 центр «Форум» устроит масленичные гулянья во дворе на Лазоревой, 223. Местные жители смогут поучаствовать в перетягивании каната, «петушиных боях», жиме гири, будут и блины. А в Дзержинском в 15.00 в парке «Русь» пройдет фестиваль «Русский стиль». СДЦ «Перекресток» покажет театрализованную постановку, также будут песни, пляски и спортивные состязания. Будут водить хороводы и покажут сноровку и на площадке у центра Родина в центре 14 марта в 13.00.

Главной площадкой гуляний на Масленицу станет площадь в пойме реки Царицы. Праздник здесь пройдет 14 марта с 12.00 до 17.00. В финале сожгут гигантское чучело.

Полную программу мероприятий на Масленицу 2021 в Волгограде смотрите здесь.