На Центральном рынке Волгограда нашли просроченное мясо

Просроченное мясо забрали и утилизировали Фото: Олег ЗОЛОТО

На рынках, оказывается, не всегда можно купить свежие продукты. Можно наткнуться на некачественный товар. Так на Центральным рынке Волгограда пресекли продажу просроченного мяса. У одного продавца на прилавке были охлажденные кролик, индейка и утка общим весом более десяти килограммов, у которых истек срок годности. Нарушения ветеринарного законодательства выявило Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Специалисты привлекли предпринимателя к административной ответственности. Как рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Россельхознадзора, в обороте не могут находиться пищевые продукты без установленных сроков или с истекшим сроком годности истекли. Также запрещается реализовывать пищевые продукты без необходимых маркировок. Такие продукты признают некачественными и опасными. Их забирают с прилавков и утилизируют.