Волгоградец оформил на мать полумиллионный кредит сразу после ее смерти

35-летний житель Тракторозаводского района Волгограда рискует провести 6 лет за решеткой после того, как оформил кредит на родную мать в день ее смерти, воспользовавшись ее данными и телефоном. Что толкнуло мужчину на столь аморальный поступок – неясно.

Известно, что злоумышленник последнее время ухаживал за неизлечимо больной женщиной. Как только она скончалась, установил мобильное приложение банка на ее мобильный и отправил заявку на полмиллиона рублей. Как только пришел положительный ответ, волгоградец снял средства, хотя понимал, что его мамы нет в живых.

- Подозреваемый сознался в содеянном. Деньги он потратил на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.