В феврале в Волгоградской области продукты подорожали на 2,7%

Цены становятся все больше и больше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жизнь становится все дороже. Цены на продукты, товары и услуги увеличиваются не только с каждым месяцем, но даже с каждой неделей или днем. Инфляция жителей Волгоградской области, конечно, радовать не может. Снижения стоимости товаров не происходит. Тому подтверждение статистические данные. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Волгоградской области в феврале подрос на 1,6%, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате. Сравнение проводилось с декабрем 2020 года. В январе ведомство статистики мониторинг не вело. Больше всего подорожали продукты. Цены на продовольственные товары на прилавках магазинов выросли на 2,7%. Но стали дороже в прошлом месяце не только продукты питания.

По сравнению с декабрем в феврале на 1,1% увеличились цена на непродовольственные товары. В сфере услуг подорожание составило 0,5%.