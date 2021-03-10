В Волгоградской области пенсионер погиб в ДТП, вылетев на встречку

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 9 марта около десяти часов утра на федеральной трассе случилась страшная авария. В Камышинском районе на дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» 66-летний водитель за рулем «Лады Калина» оказался на полосе встречного движения. В этот момент в обратном направлении ехал 25-летний житель Ингушетии на «Mazda 3», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Произошел мощный удар лоб в лоб. На месте ДТП от полученных травм скончался водитель отечественного авто.

Уже в ночное время на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» под Камышином произошло еще одно столкновение машин лоб в лоб. 28-летний водитель на «ВАЗ-2114» вылетел на встречку, где протаранил «ВАЗ-2111», которым управлял 49-летний мужчина. Кареты скорой помощи с травмами различной степени тяжести увезли в больницу водителя «четырнадцатой» и его 36-летнего пассажира.