Тайник с осколочными гранатами обнаружили в Волгограде

В тайнике оказалось 20 гранат. Фото: УФСБ

На севере Волгограда сотрудники регионального УФСБ России обнаружили тайник, а в нем двадцать осколочных ручных гранат РГД-5. Специалисты установили, что боеприпасы изготовили промышленным способом и все гранаты в рабочем состоянии и пригодны для использования.

Все гранаты в рабочем состоянии. Фото: УФСБ

- В результате исследований установлено, что предоставленные на исследование предметы являются промышленно изготовленными снаряженными корпусами ручной гранаты РГД-5 и запалами УЗРГМ-2, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального УФСБ России.

Отдел полиции №2 Краснооктябрьского района Волгограда возбудил уголовное дело по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь оперативникам предстоит выяснить, кому принадлежал тайник с гранатами и для чего предназначались боеприпасы. Идет расследование.