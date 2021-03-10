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Общество

В Волгограде банкротами признали 13 застройщиков

Список недобросовестных строительных компаний пополнило ООО «Домостроитель»
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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ООО «Домостроитель» свое название не оправдало. Дом не построило.

ООО «Домостроитель» свое название не оправдало. Дом не построило.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде увеличилось число застройщиков, в отношении которых ввели процедуры банкротства. В списке уже 13 компаний, которые не смогли достроить жилые дома. Их опубликовала инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области. Довело список до числа чертовой дюжины ООО «Домостроитель». Этот застройщик еще в 2014 году приостановил возведение ЖК «Радуга». 15-этажка по адресу улица Базисная, 18 в Советском районе Волгограда так и не достроилась.

Напомним, в январе банкротом признали еще одну компанию, которая бросила возводить дом в Советском районе. Это ЖСК «Родник», который возводил 12-этажку на пересечении улиц Казахской и Тимирязева.

Список всех застройщиков, которые признали банкротами:

ЗАО «СК «Волго-Строй-Инвест». Дата введения процедуры банкротства - 26.05.2017.

ООО «СТРОЙКАТ». Дата введения процедуры банкротства - 29.03.2018.

ООО «АхтубаСитиПарк». Дата введения процедуры банкротства - 25.08.2017.

ООО «Орион». Дата введения процедуры банкротства - 06.02.2020.

ООО «ДомСтройИнвест». Дата введения процедуры банкротства - 19.09.2018.

ООО «Стройснаб». Дата введения процедуры банкротства - 28.11.2019.

ООО «Строй-Сити». Дата введения процедуры банкротства - 03.12.2019.

ООО «Инвестволгстрой». Дата введения процедуры банкротства - 06.07.2020.

ООО «ЮгИнвест». Дата введения процедуры банкротства - 03.08.2020.

ООО «Универсалстрой». Дата введения процедуры банкротства - 12.01.2021.

ЖСК «79/23». Дата введения процедуры банкротства - 14.01.2021.

ЖСК «Родник». Дата введения процедуры банкротства - 25.01.2021.

ООО «Домостроитель». Дата введения процедуры банкротства - 01.02.2021.