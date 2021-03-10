В Волгограде снимают асфальт у Царицынской оперы

У театра тут и там кучи старого асфальта. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже неделю на площади у Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе Волгограда работает техника. Здесь стартовало благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды». На обновление площади выделили 38 миллионов рублей. Подрядчик уже практически снял весь старый асфальт, кучи обломков высятся тут и там. Вскоре рабочие перейдут к строительным работам.

В этом году у здания оперного театра появятся два больших светящихся одуванчика и светящийся фонтан. Все здесь замостят плиткой, установят 38 новых фонарей. А еще у Царицынской оперы зачем-то заменят практически новые лавочки и урны.

Вместо асфальта на площади уложат плитку. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, проект также предусматривает поливочный водопровод и видеонаблюдение. Свободное от плитки место украсят газон, 180 деревьев, среди которых боярышник, яблоня, клен, калина, липа, ель, а также и более тысячи кустарников. Хотя зеленая зона здесь и ранее была красивой и ухоженной, в отличие от большинства других. Были и деревья, и красиво подстриженные кустарники, и розарий, и газон.

Всего в этом году благоустроят семь общественных пространств. На Красном обновят каштановую аллею на Титова, на Тракторном - улицу Дзержинского, в Дзержинском районе – бульвар на проспекте Жукова (там уже вырубили старые деревья), в центре - сквер 8 марта, в Советском районе приведут в порядок часть улицы Казахской, а также продолжат строительство парка «Долина».