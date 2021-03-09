Компенсация платы за детский сад вырастет в Волгоградской области в марте

Родители больше заплатят за садик, больше и вернут. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Родительская плата за детский сад в Волгоградской области выросла на 3.6% с 1 января 2021 года. В зависимости от длительности пребывания в группе, расходы родителей на каждого ребенка увеличились на 70 – 90 рублей в месяц. В январе и феврале рабочих дней было мало, а вот в марте волгоградцы заплатят за садик по полной – на 200 - 300 рублей больше. Больше получат родители и компенсацию.

- Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Волгоградской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования: за январь 2021 г. - 1297 рублей; за февраль 2021 г. - 1649 рублей; за март 2021 г. - 1909 рублей, - говорится в опубликованном облкомобразования приказе.

Средние значения устанавливают на каждый месяц исходя из числа рабочих дней в каждом регионе. Именно из этой суммы рассчитывается компенсация родительской платы за детсад. Напомним, на первого ребенка мамам и папам возвращают не менее 20% среднего размера родительской платы, на второго – не менее 50%, на третьего и последующих детей – не менее 70%.