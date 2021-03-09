Молсыркомбинат-Волжский убрал некорректную фразу с упаковки после предупреждения УФАС

Упаковку произоводитель уже поменял. Фото: УФАС

Горожанин пожаловался в Волгоградское УФАС на недостоверную рекламу «Закваски» производства АО «Молсыркомбинат-Волжский». У потребителя вызвала сомнение надпись «в 10 раз больше пользы» на упаковке продукта. Производитель после предупреждения антимонопольщиков напечатал новую этикетку.

При этом, как отмечают в УФАС, информация на упаковке товара, не является его рекламой. Так что требования рекламного законодательства на этикетку не распространяются. Однако это можно расценить как недобросовестную конкуренцию. На это и указали Волжскому Молсыркомбинату.

В ответ Молсыркомбинат заявил, что количество молочнокислых микроорганизмов в «Закваске» действительно больше, чем в ряженке, кефире и других кисломолочных продуктах. Об этом даже написали на другой стороне коробки. Но УФАС не согласился с выделенным крупным шрифтом акцентом. А производитель добровольно заменил упаковку и избежал штрафа.

- В данном случае мы имели дело с довольно тонкой формой недобросовестной конкуренции, когда распространялась не ложная по своему содержанию, а вполне достоверная информация о товаре, но форма для сравнения была выбрана некорректная, - прокомментировала замруководителя УФАС Ирина Никуйко.