Мост Волжской ГЭС 11 марта закроют для грузовиков

Мост на ГЭС ремонтируют третий год. Фото: администрация Волжского

Мост на Волжской ГЭС ремонтируют третий год. Волжане уже привыкли к вечной пробке. А 11 марта 2021 на соединяющей Волгоград и Волжский плотине временно изменят организацию движения. Для грузовиков массой более 3,5 тонны проезд и вовсе будет закрыт с 6.00 до 23.00. А после на мосту ГЭС введут реверсивное движение.

- 11 марта на мостовом комплексе ГЭС будут проведены тестовые мероприятия по введению реверсивного движения. На период тестирования ограничат проезд через ГЭС транспорта массой более 3,5 тонн, - сообщили «КП-Волгоград» в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского.

Сейчас на ГЭС идет третий этап мостового перехода. Подрядчики демонтируют старые конструкции и асфальт по верхнему бьефу на участке протяженностью 884 метра. Транспорт пока едет по двум полосам. Но чтобы дорожники успели завершить работы в срок, проезжую часть сузят до одной полосы. Регулировать движение транспорта встречных направлений будут с помощью светофоров.

Автомобилистов в который раз просят с пониманием отнестись к пробкам и потерпеть еще полгода.