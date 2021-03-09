Жильцов разрушающегося дома на юге Волгограда расселят досрочно

Жителям дома №2а в поселке Веселая Балка Кировского района Волгограда уже который год не до веселья – их дом разваливается по кирпичику и несет угрозу жизни. Здание признали аварийным еще в 2015 году. Спустя шесть лет дом грозит буквально обрушиться на головы жильцов. Расселить их власти должны досрочно, уже в этом году.

- По результатам рассмотрения акта Инспекции было принято решение о переносе срока расселения аварийного дома на более ранний - до 31.12.2022, - сообщили «КП-Волгоград» в областном госжилнадзоре.

За шесть лет дом стал еще больше разрушаться. Фото: ГЖИ

По данным ведомства, аварийным и подлежащим сносу дом №2а в Веселой Балке после долгих мытарств признали еще в апреле 2015 года. Расселить жильцов планировали до 31 декабря 2023 года. Но столько дом может и не простоять. По жалобе волгоградцев инспекция вышла с проверкой. Обследование подтвердило: техническое состояние дома с момента признания его аварийным стало гораздо хуже. Особенно это заметно на наружных стенах, из которых вывалилась не одна сотня кирпичей. Копию акта обследования направили в прокуратуру. В итоге приняли решение о досрочном расселении.