Волгоградцы могут оплачивать квитанции за свет без комиссии

Такие же qr-коды с марта появились на квитанциях за электроэнергию Фото: Иван ВИСЛОВ

Волгоградцы могут платить за свет без дополнительных комиссий. Для этого с марта потребителям электроэнергии пришли квитанции с QR-кодами. Квадраты со штрих-кодом находятся на оборотной стороне платежного документа. Нужно навести камерой или сканером смартфона на QR-код. После этого на экране появится ссылка для перехода к оплате без комиссии одним из предлагаемых способов, сообщили «КП-Волгоград» в «Волгоградэнергосбыте».

С помощью первого способа на сайте компании можно заплатить за свет без регистрации. Нужно только внести данные лицевого счета, выбрать оплачиваемую услугу и сумму. Второй вариант – оплата производится в личном кабинете. И абонент сможет не только оплатить счет без комиссии, но и передать показания счетчика, направлять документы и заявления, получать консультации специалистов.

Третья возможность оплаты электроэнергии - в официальном приложении «Волгоградэнергосбыт». По QR-коду абонент перейдет на страницу для его установки на свой смартфон. В приложении можно оплачивать через сервисы Google Pay и Apple Pay.