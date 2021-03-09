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Происшествия

В Волгограде надзиратель пытался пронесли наркотики для зэка

Теперь инспектор сам отправится за решетку
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Еще пару месяцев назад волгоградец Дмитрий Косматов был младшим инспектором группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области, следил за порядком в колонии… А сегодня сам отправляется за решетку – только уже стоять он будет по другую ее сторону. Его поймали с наркотиками на рабочем месте.

Как установлено в суде, Косматов договорился с заключенным, что пронесет ему за решетку наркотики. За эту услугу ему пообещали 5 тысяч рублей. 7 октября 2020-го надзирателя поймали на входе в колонию, с собой у него было сильнодействующее вещество (прегабалин).

- Младшего инспектора сразу же задержали. На него завели уголовное дело и признали виновным сразу по нескольким статьям – «превышение служебных полномочий» и «мелкое взяточничество». Суд приговорил его к реальному лишению свободы – на 1 год и 1 месяц колонии-поселения. Но защитнику надзирателя даже этот срок показался слишком суровым и он подал апелляцию с требованием ограничить наказание штрафом. Но Волгоградский областной суд, пересмотрев материалы дела, решил, что приговор Волжского горсуда был справедливым и оставил его без изменения, - уточняют в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Криминал